Publié le 21/10/2019 • Par Hervé Jouanneau • dans : Actu prévention sécurité, France

Parce que votre opinion nous intéresse, La Gazette a constitué un panel de fonctionnaires territoriaux que nous interrogeons sur l'actualité des politiques publiques et du statut de la fonction publique. Cette semaine : les policiers municipaux doivent-ils servir trois ans là où ils ont été formés ?

« Ce sont les petites communes qui forment les agents, mais les grandes villes qui nous les prennent. » A l’instar de ce maire d’une commune de 10 000 habitants des Bouches-du-Rhône, les élus locaux sont nombreux à connaître cette situation. Un phénomène repéré par les députés (LREM) Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, coauteurs en septembre 2018 du rapport sur le continuum de sécurité : « Former un policier municipal constitue un investissement […], au premier chef pour la collectivité qui le recrute et prend en charge sa formation. » Ils préconisent « d’imposer une durée minimale de trois années d’exercice dans une police ». Une proposition qui emporte l’adhésion de 77 % de nos sondés. Le ministre de l’Intérieur s’est engagé à mettre les mesures du rapport en débat dans les prochaines semaines.

Références Etude réalisée par Infopro digital études auprès d’un échantillon représentatif de notre lectorat, composé de 1 651 agents de la FPT, sur internet du 5 au 19 juillet 2019 (208 répondants).

