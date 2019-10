Accueil

Accepter de se tromper pour mieux réussir

Publié le 23/10/2019 • Par Maud Parnaudeau • dans : France

L’erreur est particulièrement mal vue en France. Pourtant, reconnaître ses ratés et y travailler permet d’apprendre et de progresser. Comment avoir un rapport positif à l’erreur et réussir à en tirer parti ? En commençant par en parler…

