Prix de l’innovation Club finances - Afigese (1/4)

Les agents de l’interco et de ses membres ont cogité sur la meilleure façon d’informer les habitants

Publié le 23/10/2019 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Innovations et Territoires, Régions, Toute l'actu finances

Lorient agglomération

Comment communiquer plus efficacement sur les services ou en cas de travaux ? C’était tout l’objet du chantier lancé par l’agglo de Lorient et les communes, qui a reçu un Prix de l'innovation décerné par le Club finances de « La Gazette » et l'Afigese.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Finances locales

Intercommunalité