Police municipale : les mains courantes sont-elles communicables ?

Les logiciels et les éditeurs de documents pratiques pour les services de police municipale proposent des modèles de main-courante. Ces écrits sont connus dans le domaine des forces de l’ordre étatiques, mais la nature juridique, leur valeur, leurs effets et leur communicabilité posent questions dans le cadre d’un service de police municipale. A la demande d’un de nos lecteurs, confronté à ces questions pratiques, notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy, fait le point.

Les mains courantes et procès-verbaux de renseignement judiciaire ont vocation à recueillir les déclarations écrites d’une victime qui ne souhaite pas déposer plainte.

En police nationale, la main-courante est une déclaration faite par une personne qui ne souhaite pas porter plainte ou pour des faits qui ne relèvent pas nécessairement (encore) d’une qualification pénale. Les faits relatés sont consignés sur un registre ou, de plus en plus, de manière informatisée. En général, il n’y aura aucune enquête ou transmission judiciaire. La main courante permet de laisser une trace écrite d’un événement révélé par la victime et peut servir d’élément de preuve dans une procédure ultérieure (plainte, enquête, poursuites…).

En gendarmerie, il n’existe pas à proprement parler de « main courante » (voir ...

