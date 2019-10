Livre blanc : Christophe Castaner donne le coup d’envoi de la consultation

Sécurité

Publié le 14/10/2019 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a réuni le 14 octobre le premier comité de pilotage du « Livre blanc de la sécurité intérieure » prévu pour 2020. L’occasion de lancer des Assises territoriales auxquelles seront associés les acteurs de la sécurité, dont les policiers municipaux, les maires, les partenaires locaux mais aussi les citoyens.

C’était l’une des principales annonces issues de son entretien accord à la Gazette en juillet dernier. « J’ai décidé d’ouvrir une grande consultation sur la sécurité » en vue d’élaborer un Livre blanc de la sécurité intérieure, demandé par le Premier ministre.

Trois mois plus tard, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, confirme son projet. L’objectif affiché est « d’identifier tous les enjeux de demain les menaces du 21ème siècle, de prendre en compte les grandes mutations de la société française, et d’associer davantage la société française la population et les partenaires du ministère de l’Intérieur – polices municipales, sociétés de sécurité privée, services d’incendie et de secours, associations agrées de sécurité civile, à l’élaboration des réponses de sécurité ».

Consultation « dans tous les territoires »

A l’occasion de la première réunion du comité de pilotage, le 14 octobre, le ministre a dégagé 4 pistes de travail : l’organisation et les moyens des forces de l’ordre, le partenariat local et le continuum de sécurité (lire l’encadré ci-dessous), les ressources humaines et matérielles et les nouvelles technologies. Chaque thème fera ...