Une digue amovible pour protéger le littoral des tempêtes

[Le labo des start-up] Environnement

Publié le 25/10/2019 • Par Sylvie Luneau • dans : France, Innovations et Territoires

Un dispositif amovible de protection du littoral composé de « big bags » rigidifiés, assemblés, et de déflecteurs a été mis en place par la société Wave Bumper. Il évite ainsi d'installer des infrastructures trop lourdes.

Start up

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Les images des vagues de l’océan Atlantique fracassant les vitres du casino de Biarritz sont encore dans toutes les mémoires. Romain Chapron, fondateur de Wave Bumper, était sur place ce 3 mars 2014. Dirigeant d’une entreprise de conception de surfs en bois, il a eu l’idée de créer un dispositif antisubmersion pour limiter les dégâts sur la côte. « J’ai imaginé une courbe en matériau composite pour faire office de bouclier », explique-t-il. Et expose son projet à la mairie de Biarritz. Pendant trois ans, grâce à un partenariat établi avec la ville, l’entrepreneur teste différents prototypes lors de chaque tempête. En février 2017, la mairie passe la première commande pour un linéaire de 25 mètres et la société Wave Bumper est créée.

Le dispositif est constitué d’un déflecteur incurvé placé devant un sac de sable (« big bag ») et assemblé en série. Sa courbe est étudiée pour renvoyer l’énergie de la vague et éviter les risques de retrait du sable. Le système est breveté et la commercialisation débute, à l’échelle nationale, fin novembre 2017, lors du salon des maires.

Etude hydrodynamique

Après le passage de l’ouragan Irma qui a ravagé les Caraïbes en septembre 2017,

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier