Observatoire de l’eau : faible évolution de la gouvernance et de la gestion patrimoniale

L’Agence française pour la biodiversité (AFB), a publié le 8e rapport national de l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement avec des données de 2016. Faible taux de transfert aux intercommunalité, prix équivalent pour l'eau et l'assainissement, hausse des factures impayées, excellente qualité mais un taux de fuite à améliorer… Décryptage.

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 avait confié la réalisation de l’observatoire sur les services publics d’eau et d’assainissement (SISPEA – Système d’information des services publics d’eau et d’assainissement) à l’Onema puis à l’Agence française pour la biodiversité. Il s’agit d’évaluer la qualité économique, technique, sociale et environnementale des services et de fournir un outil aux collectivités locales et à leurs opérateurs pour piloter ces services.

Données de l’observatoire de l’eau : une cuvée sans grande saveur

Il offre un accès national en ligne (www.services.eaufrance.fr). Un ...