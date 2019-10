Première en France, un hôpital public privatisé ?

Santé

Publié le 14/10/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : Régions

Le centre hospitalier de Longué-Jumelles (Maine-et-Loire) pourrait être repris par un groupe privé à l’issue d’un « appel à repreneur » lancé par le conseil départemental et l’Agence régionale de santé (ARS) Pays de la Loire. Le dossier est sur le bureau d’Agnès Buzyn.

Le centre hospitalier de Longué-Jumelles, 7000 habitants, est un petit établissement essentiellement tourné vers la prise en charge des personnes âgées avec, côté hospitalier, 30 lits de soins de suite et réadaptation et 35 lits en unité de soins longue durée et surtout un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes (Ehpad) de 85 places. Mais, la récente construction de nouveaux bâtiments, surdimensionnés et coûteux, l’a lourdement endetté, et il fait face à un déficit abyssal. Dans un rapport au vitriol de février 2018, la Cour des comptes avait estimé à 117 ans la durée de désendettement !

Le groupement hospitalier de territoire vs Le Noble Age

La situation a conduit les deux tutelles, l’ARS (hôpital) et le conseil départemental du Maine-et-Loire (Ehpad) – garant ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne