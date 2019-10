Marché

Les achats et la conduite du changement

Si la professionnalisation de la fonction achat recouvre une dimension technique certaine et fait appel à la maîtrise de savoir-faire spécifiques abordés dans les précédents articles, elle constitue peut-être et avant tout un formidable mais périlleux chantier de modernisation de nos administrations. Contrairement à d’autres fonctions supports, son inscription dans le paysage institutionnel des structures publiques est assez récente et son plein déploiement emporte des modifications structurelles des habitudes de travail. C’est la raison pour laquelle il faut bien en mesurer toute la portée en termes de changement avant de s’y engager.

