Finances locales : l’essentiel de la semaine du 7 au 13 octobre

Chaque semaine, le Club Finances vous propose un condensé de l'actualité des derniers jours pour être sûr de n'avoir rien raté en matière de finances locales.

Cette semaine avec l’aide du cabinet de consulting Exfilo, le Club vous révèle les premières simulations du coefficient correcteur de la réforme fiscale. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce dispositif de compensation pour les communes à la suite de la disparition de la taxe d’habitation ressemble de plus en plus à une fausse bonne idée.

Rétropédalage sur le gel des valeurs locatives

L’étude du projet de loi de finances pour 2020 continue. Réunis pour examiner la première partie du PLF, les députés de la commission des finances ont annulé le gel des valeurs locatives pour le calcul de la taxe d’habitation sur les résidences principales en 2020. Une réponse probable à l’opposition forte des associations d’élus du bloc communal en fin de semaine dernière.

Le vrai coût de la restauration scolaire

Le Club vous propose également de faire un pas de côté avec l’actualité chaude pour découvrir la première étude de l’Observatoire des tarifications des services publics du groupe de travail de l’Afigese, lancé cet été. Elle est consacrée à la tarification et aux calculs des coûts de la restauration scolaire, l’accueil du soir et l’accueil de loisirs sans hébergement (ASLH). A découvrir sur le Club.

Retrouvez également dans notre newsletter de lundi (1) l’intégralité des articles publiés cette semaine : le premier volet de notre dossier sur la gestion active de la dette, une interview de Lionel Le Gall le président de l’Association des comptables publics (ACP), la fiche finances sur l’état des lieux des finances locales en 2019, le mots pour mot sur le déficit public, etc…

