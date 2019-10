Qui sont les villes les plus inégalitaires ?

Social

Publié le 11/10/2019 • Par Valérie Schneider • dans : Dossiers d'actualité, France

Votre ville est-elle égalitaire ou pas ? En partant des données de l'Insee, La Gazette propose le classement des 424 communes de 20 000 habitants et plus.

Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, caracole en tête dans le classement des villes les plus inégalitaires en termes de revenus, avec un indice de Gini(1) de 0,47 selon les données 2016 de l’Insee. Hormis Annemasse en Haute-Savoie, les dix villes où les écarts de revenus sont les plus marqués se situent en région parisienne, territoire où se concentrent les lieux de décision économiques, politiques, culturelles et, en conséquence, les hauts revenus et les gros patrimoines. Mais attention : quand certaines villes sont inégalitaires « par le haut », parce que très riches, d’autres le sont « par le bas ». Ce qui n’est pas vraiment la même chose.