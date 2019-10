« Les collectivités se tournent de plus en plus vers des solutions fondées sur la nature »

Risques inondation

Publié le 11/10/2019 • Par Sylvie Luneau • dans : actus experts technique, France

A l'occasion de la journée mondiale de la prévention des risques naturels qui a lieu le 13 octobre, nous avons fait le point sur les outils de gestion de ces aléas avec Laure Tourjansky, chef du service risques naturels au ministère de la Transition écologique et solidaire.

Quels sont les outils dont nous disposons pour faire face aux inondations et où en est leur mise en œuvre à ce jour ?

La politique de prévention des risques naturels est bien structurée depuis les années 1995 et s’inscrit dans un partenariat étroit entre l’Etat et les collectivités locales. L’un des objectifs majeurs est d’intégrer ces risques dans l’aménagement du territoire et les règles d’urbanisme. L’outil régalien principal que nous mettons en œuvre est le plan de prévention des risques naturels (PPRN). Ils sont aujourd’hui au nombre de 11 893, dont 10 300 portent sur le volet inondation (PPRI).