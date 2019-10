Une nouvelle typologie des communes pour décrire le système scolaire

Education

Publié le 11/10/2019 • Par Michèle Foin • dans : France

Les services statistiques du ministère de l’éducation nationale ont bâti une nouvelle typologie des communes pour comprendre l’impact des contraintes territoriales sur les résultats et l’organisation scolaire.

La réaction épidermique des maires ruraux, qui en 2018 se sont sentis dépouillés de certains moyens au profit des classes dédoublées de CP et CE1 en Réseaux d’éducation prioritaire (REP), a montré à l’Etat la nécessité d’adapter davantage la politique éducative aux besoins différenciés des territoires. C’est l’une des résolutions du ministère de l’éducation nationale qui vient de se doter d’un nouvel outil. Le service statistique de l’Education nationale (Depp) (1) a mis au point une typologie de communes afin de décrire le système éducatif beaucoup plus finement et de comprendre l’impact du territoire sur son organisation et les résultats scolaires. Les communes sont ainsi divisées en cinq catégories urbaines (bourgs, petites villes, urbain périphérique peu dense, urbain dense ...

