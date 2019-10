Directeurs des affaires culturelles, place à la coopération !

Politiques culturelles

Publié le 11/10/2019 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Réunis à Rennes les 10 et 11 octobre, pour leurs 5èmes Assises nationales, les directeurs des affaires culturelles (DAC) des collectivités territoriales ont ouvert grand les portes de la coopération tous azimuts. Une démarche qui dépasse de loin la simple contribution financière.

Etat et collectivités locales

La coopération culturelle ? « Elle est à construire, tranche François Pouthier, professeur associé à l’Université Bordeaux-Montaigne. Au mieux, elle s’amorce dans quelques territoires. »

A première vue, ce constat peut étonner. Car pour concrétiser une bonne partie de leurs projets culturels, les collectivités croisent leurs financements, généralement complétés par la contribution de l’Etat via les Drac, et même celle de l’Europe. Mais la loi NOTRe de 2015, qui stipule que la culture est une « compétence partagée », ouvre la porte à une coopération plus consistante.

Exigence de coopération culturelle

Du cofinancement à la coopération, il y a plus qu’un grand pas, que la Fédération nationale des associations de ...

