Canal Seine-Nord : l’Etat et les collectivités franchissent un cap décisif pour sa création

Transports

Publié le 10/10/2019 • Par Géraldine Langlois • dans : Régions

L'Etat et les collectivités locales viennent de conclure un accord sur la répartition de leur contribution financière à la construction du canal de la Seine au Nord de la France. Une étape importante dans le lancement effectif de ce vaste et ancien projet.

Le canal Seine-Nord n’a jamais été aussi prêt de voir le jour. Cet ouvrage qui doit relier l’Oise, à Compiègne, à l’Escaut, dans le Nord, a sans cesse été reporté ces dernières années. Mais ce vendredi 4 octobre 2019, les co-financeurs de ce projet de 4,9 milliards d’euros sont arrivés à un accord. Xavier Bertrand, président du conseil régional des Hauts-de-France, les présidents des conseils départementaux du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et un vice-président du conseil départemental de l’Oise se sont entendus avec Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des comptes publics, et Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’État aux Transports, sur une répartition de leurs participations financières.

Parts égales

L’Etat d’une part et les ...