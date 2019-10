Transports ferroviaires

Petites lignes : ce qui se joue entre l’Etat, les régions et la SNCF

Publié le 10/10/2019 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

CRN-A/A.Gilbert

Qu'il s'agisse des collectivités, de SNCF Réseaux, des entreprises concernées ou des usagers, tout le monde attend que l'Etat annonce dans quelle mesure il va contribuer à régénérer le réseau des petites lignes ferroviaires. Cette stratégie s'appuiera sur le rapport du préfet Philizot, qui a été commandé par le gouvernement mais qui tarde depuis plus de six mois à être publié. D'où l'intérêt de faire le tour des parties prenantes de ce dossier sensible pour comprendre ce qui se prépare et les enjeux à venir.

