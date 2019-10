Barrage symbolique d’une lutte acharnée, Vezins est à terre

35 m de haut, 278 m de long, le barrage de Vezins (Manche), colosse de béton aux pieds d’argile, est à terre. Il est le symbole d’une bataille sans merci de plusieurs dizaines d’années entre les pro et les anti-barrages. Par sa taille, ce démantèlement est tout à fait exceptionnel.

Sous l’œil des opposants (Les Amis des barrages) toujours présents sur le chantier, les travaux de déconstruction ont commencé depuis juin dernier, avec le perçage d’un premier trou. « Aujourd’hui, la moitié du barrage est arasé » confirme Gilles Berrée, responsable de la mission barrages de la Sélune à la DDTM50.

Situé à Isigny-le-Buat (Manche), ce barrage hydroélectrique barre le fleuve Sélune depuis 1932 et produisait 22 millions de kWh, jusqu’à l’arrêt de la production en mai 2018.

Une opération exceptionnelle

« Cette opération de démantèlement est vraiment exceptionnelle. Vezins est l’un des plus gros barrages au monde. Un barrage de cette taille n’a jamais été arasé. C’est une première en Europe et même aux Etats-Unis, où cette pratique est pourtant plus courante », précise Frédéric ...