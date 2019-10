Incendie de Lubrizol à Rouen : les maires cherchent leur place

Environnement

Les Rouennais critiquent vivement la communication de la Préfecture de Seine-Maritime depuis le début de l'incendie de l'usine Lubrizol. Les maires des communes concernées par cet accident industriel majeur regrettent eux aussi le peu de considération qui leur a été accordée au sein de la gestion de crise organisée par la Préfecture.

Des adjoints d’astreinte réveillés en pleine nuit par la Police, pour fermer des voies à la circulation et favoriser l’accès des secours au site de Lubrizol. Voilà le premier signal qui a donné l’alerte à plusieurs maires de communes de l’agglomération rouennaise. Savoir que le Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de Lubrizol est déclenché ne les laissera plus dormir. Pendant plus de 24 heures, ils n’auront cependant pas d’information claire de la part de la Préfecture.

Des communes « non concernées »

Petit-Quevilly est une commune voisine de Rouen dont quelques dizaines de foyers étaient touchés par la mesure de confinement prononcée dans un rayon de 500 mètres autour du site de Lubrizol. « Mais Petit-Quevilly a toujours été considérée ...

