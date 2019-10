Les aides à domicile se sont mobilisées avec le soutien de leurs employeurs

Grand âge

Publié le 09/10/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Les aides à domicile se sont une nouvelle fois mobilisées le 8 octobre, avec le soutien inédit de leurs employeurs pour qui le secteur est « le grand oublié du PLFSS 2020 ».

Grèves et manifestations, à l’appel de l’intersyndicale des services d’aide aux personnes âgées (CGT, CFDT, Unsa, CFTC, CFE-CGC, FSU, Ufas, Solidaires, FA) et de l’association de directeurs AD-PA, une nouvelle journée de mobilisation s’est déroulée le 8 octobre dans toute la France pour dénoncer la dégradation continue de la situation de l’aide aux personnes âgées : manque de personnel, sentiment d’abandon professionnel, augmentation des accidents de travail…

Manifestations et rassemblements à Paris, Rennes, Annecy, Nancy, etc., grèves dans les services d’aide à domicile et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), les premières remontées de terrain semble indiquer que le mouvement social a été bien suivi.

