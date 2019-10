Tarification des services publics : le vrai coût de la restauration scolaire

Services publics

Publié le 09/10/2019 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Lancé cet été, l'Observatoire des tarifications des services publics du groupe de travail de l'Afigese, consacré à la tarification et aux calculs des coûts, vient de publier sa première note de conjoncture tarifaire sur la restauration scolaire, l'accueil du soir et l'accueil de loisirs sans hébergement (ASLH).

L’Observatoire de tarification des services publics, lancé cet été, vient de présenter aux Assises de l’Afigese au Havre sa première étude sur les tarifs péri et extrascolaires dans les collectivités territoriales. Au programme : la restauration scolaire, l’accueil du soir et l’accueil de loisirs sans hébergement (ASLH). Plus de 500 grilles de tarifs extraites des sites Internet des collectivités ont été passées au crible sur l’ensemble du territoire. « Le premier constat est celui du manque de transparence des tarifs sur Internet : parfois ceux-ci ne sont pas accessibles, ou ils ne le sont qu’une fois les enfants inscrits à la cantine ! Peu de collectivités affichent leurs tarifs sur leur site», regrette Isabelle Bertone-Bahier, directrice du contrôle ...