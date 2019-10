Les maisons sport-santé, un appel à projets sans financement

Activité physique

Publié le 17/10/2019 • Par David Picot • dans : France

Avant janvier, 101 structures devraient être labellisées. Les dispositifs d’activité physique sur prescription en place seront, a priori, confortés.

Objectif 101 ! Le 30 juillet 2019, les ministères de la Santé et des Sports ont lancé un appel à projets destiné à labelliser 101 maisons sport-santé à la fin 2019, soit une par département, et 500 sont même envisagées. Au minimum, ces maisons auront des missions d’accueil, d’information, de sensibilisation et d’orientation vers des professionnels qualifiés, de personnes « souhaitant maintenir ou améliorer leur santé, par une pratique d’activité physique et sportive ». Au mieux, elles seront des lieux de suivi de patients intégrés dans un programme sport-santé sur ordonnance. Singularité de l’appel à projets : il ne mentionne aucun financement ! Ni en fonctionnement, ni en investissement. Comme le précise le Dr Alexandre Feltz, adjoint (Place publique) au maire de ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne