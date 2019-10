Le revenu universel d’activité, une fausse bonne idée

Social

Publié le 11/10/2019 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

En 2020, une loi doit créer le RUA, qui viendra fusionner le RSA avec d’autres allocations. Lesquelles ? Avec quelles modalités et quel financement ? Les questions sans réponse sont nombreuses, plus d’un an après l’annonce du dispositif par Emmanuel Macron.

Chiffres-clés RSA : le revenu de solidarité active a coûté 9,8 Md€ en 2018 (dont 4,8 Md€ de reste à charge pour les départements), pour 1,6 million d’allocataires (source : Odas).

le revenu de solidarité active a coûté 9,8 Md€ en 2018 (dont 4,8 Md€ de reste à charge pour les départements), pour 1,6 million d’allocataires (source : Odas). Prime d’activité : le coût prévu de la prime d’activité en 2019 est de 8,8 Md€ (avec la revalorisation), pour 4,1 millions de bénéficiaires au premier trimestre (source : ministère des Solidarités).

: le coût prévu de la prime d’activité en 2019 est de 8,8 Md€ (avec la revalorisation), pour 4,1 millions de bénéficiaires au premier trimestre (source : ministère des Solidarités). APL : le montant des aides personnalisées au logement s’élevait à 8,2 Md€ en 2016, pour 2,7 millions d’allocataires (source : CAF).

Mais à quoi va donc bien ressembler le RUA ? Un peu plus d’un an après son annonce par le président de la République, la question reste ouverte. La première phase de la concertation, en juin et juillet, s’est limitée à des rencontres entre les acteurs. La deuxième phase, entamée fin août, s’est terminée par le comité national du 9 octobre, jour où a été lancée la consultation en ligne à l’attention du grand public.

On entre enfin dans le vif du sujet. Car, pour le moment, ce sont surtout les interrogations qui s’accumulent. Lors de la présentation de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, le 13 septembre 2018, Emmanuel Macron appelait de ses vœux une allocation « qui fusionne le plus grand nombre possible de prestations ». La ministre des Solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, avait ajouté qu’a minima le RUA fusionnerait le RSA, la prime d’activité et l’APL.

Contraintes techniques

Mais depuis, le nombre d’allocations potentiellement intégrées a augmenté, incluant l’AAH et l’Aspa (ex-minimum vieillesse). Sur ces prestations, les associations d’aide aux plus démunis tirent la sonnette d’alarme. Comment les lier à une allocation qui doit dépendre ...

