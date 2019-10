Réseaux de chaleur et de froid : 25 mesures pour faciliter leur déploiement

Lors d’une visite à Reims, pour la mise en service d’une nouvelle chaufferie urbaine le 7 octobre, Elisabeth Borne et Emmanuelle Wargon ont présenté une série de 25 mesures concrètes en faveur des réseaux de chaleur et de froid renouvelables.

Pour conclure les travaux du groupe de travail « chaleur et froid renouvelables » qui ont eu lieu de mars à juillet 2019 (1) dans le cadre du « Plan de libération des énergies renouvelables » lancé en 2018, Elizabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État, ont profité d’une visite sur le terrain, pour la mise en service d’une nouvelle chaufferie urbaine, ce lundi 7 octobre, pour présenter 25 nouvelles mesures. Celles-ci visent à « lever les freins au développement de la filière » et ainsi, inciter les territoires à s’engager dans cette démarche ...