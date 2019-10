Formation

CNFPT : la loi fonction publique inquiète les syndicats

Publié le 08/10/2019 • Par Bénédicte Rallu • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

B Rallu

Apprentissage, réduction du nombre de délégations régionales, ordonnance formation, réforme de l’Inet, formations des primo-encadrants et des contractuels… Autant de mesures prévues dans la loi de « transformation de la fonction publique, qui vont impacter l’organisation et le financement du CNFPT. Et qui mécontentent et inquiètent les organisations syndicales présentes au conseil d’administration de l’établissement. Celles-ci craignent une « dégradation » de la formation dispensées aux agents territoriaux.

