Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique Municipales 2020 : une matinée pour préparer la campagne et votre mandat

Evénément

Municipales 2020 : une matinée pour préparer la campagne et votre mandat

Publié le 08/10/2019 • Par La Rédaction • dans : Actu juridique, France

Guillaume Le Bloas /Fotolia

Les 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales. A exactement six mois du scrutin, la Gazette des communes et le Courrier des maires organisent le 15 octobre une matinée dédiée pour mieux vous accompagner dans la campagne électorale et anticiper les défis du prochain mandat. Inscrivez-vous vite !

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Démocratie locale

Elections municipales 2020