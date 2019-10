Comment réserver des marchés publics à des entreprises à dimension sociale

Accueil

Publié le 09/10/2019

Les acheteurs publics peuvent réserver certains marchés à des entreprises employant des travailleurs handicapés et défavorisés, ou d'insertion par l'activité économique. Certains marchés portant exclusivement sur des services sociaux et autres services spécifiques peuvent être réservés aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Mais les marchés réservés sont encadrés par la loi. Ainsi, une entreprise déjà attributaire d'un marché de ce type ne peut bénéficier d'une attribution au même titre au cours des trois années suivantes.

