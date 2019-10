Pour des collectivités autonomes en matière de GRC

Publié le 08/10/2019 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Pionnier de la GRC depuis 2004 avec e-Citiz, Softeam révolutionne l’approche du guichet unique avec ses deux nouveaux produits : Eazly, qui redonne la main aux collectivités et Privaciz, qui garantit la conformité RGPD. Olivier Nicolas, Directeur, revient sur ce qui fait déjà la GRC de demain.

L’autonomie des collectivités est-elle le nouvel enjeu de la GRU ?

Tout à fait, l’enjeu technique est derrière nous et la tendance est bel et bien de déplacer le pouvoir des techniciens vers le métier. C’est en ce sens que nous avons conçu Eazly, une approche no-code en mode Saas qui complète la richesse fonctionnelle d’e-Citiz. Ce produit innovant permet aux agents d’être autonomes pour adapter leur GRC. Sans compé­tence technique ! De fait, l’enjeu réside désormais dans notre capa­cité à les accompagner dans leur mutation digitale notamment en terme organisationnel. Et là, notre expertise et notre agilité font toute la différence.

Qu’est-ce qui signe la différence de votre produit e-Citiz ?

Je dirais sa capacité à s’appliquer à toutes les problématiques fonctionnelles, simples comme complexes, sa personnalisation rapide selon le contexte de la collectivité, son large bouquet d’e-services dédiés à toutes les strates administratives et son innovation permanente avec des labora­toires de recherche.

Le guichet numérique peut-il être une réponse aux exigences réglementaires ?

Effectivement, il est un outil idéal pour répondre aux obligations réglementaires telles que la Saisine par Voie Electronique ou encore le RGPD ; au cœur des probléma­tiques de GRC. C’est tout l’objet de Privaciz qui propose gratuitement, pour chaque trai­tement dématérialisé par la GRU e-Citiz, sa fiche de registre de traitement garantissant la conformité aux exigences européennes et à la CNIL. Et c’est unique.

