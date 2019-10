Avec e-Care Citoyen, professionnalisez votre relation avec vos usagers

Publié le 08/10/2019 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

100% dédié aux collectivités, le logiciel e-Care Citoyen, plébiscité par les collectivités de plus de 30 000 habitants, est désormais ajusté aux besoins de Gestion de la Relation Citoyen des mairies de plus petites tailles. Focus avec Christophe Delafosse, directeur associé, sur cette nouvelle version prometteuse.

Quel est l’objectif de cette nouvelle version d’e-Care Citoyen ?

Face à son succès dans les grandes collectivités, nous avons voulu offrir la même qualité de service en l’adaptant aux besoins et contraintes des mairies de plus petites tailles afin qu’elles puissent disposer d’un outil éprouvé et revisité à leur mesure. Nous avons donc décidé de le déployer en mode Saas, supprimant ainsi les coûts de mise en œuvre et d’infrastructure, de simplifier son paramétrage qui peut être fait directement par la collectivité en quelques minutes et d’assurer une prise en main et une opéra­tionnalité immédiates.

Que permet e-Care Citoyen ?

De traiter et de piloter l’en­semble des demandes des usagers quels que soient les canaux de communication. Il offre à l’usager des inter­faces de saisie guidée via des téléprocédures depuis son téléphone ou le site de la mairie. Il offre à la mairie un soutien efficace et rapide au traitement des demandes via un module de gestion des connaissances. La partie statistique permet enfin de suivre l’évolution des performances et de repérer les points d’amélioration de l’organisation.

Est-il personnalisable ?

Tout à fait, un module dédié permet de personnaliser l’ensemble du paramétrage proposé. Par ailleurs, tout ce qui est visible par l’usager est personnalisable, tant du point de vue du contenu (téléprocédures) que du graphisme.

Son coût est extrêmement attractif !

Effectivement, à 35€/intervenant simultané/ mois, il l’est. De plus, nous proposons d’uti­liser la 1re licence gratuitement pendant 3 mois. Idéal pour s’assurer de son efficience.

