Des solutions technologiques au service de la relation avec les citoyens

Publié le 08/10/2019 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Opérateur Cloud & Intégrateur, Foliateam est un partenaire privilégié pour les collectivités engagées à simplifier les services au public via des solutions sur site ou externalisées. Xavier Godard, Directeur des Marchés Publics, revient sur cette double expertise et les enjeux d’une GRC de qualité.

Leader parmi les challengers du marché, qu’est-ce qui fait la signature de Foliateam ?

Au-delà de notre champ d’exper­tise, unique en son genre, je dirai notre extrême agilité qui offre une alternative à haute valeur ajoutée face aux Opérateurs leaders, ainsi que notre couver­ture nationale. Et bien sûr notre légitimité dans le secteur public avec des références embléma­tiques telles que l’UGAP, centrale d’achat de l’État.

En quoi votre double culture est-elle un atout ?

Être à la fois opérateur et intégra­teur est un facteur différenciant majeur, car cela nous permet d’être présents aux côtés des collectivités d’un bout à l’autre de la chaîne en mettant à leur disposition des réseaux fiables et sécurisés, mais aussi des outils de communication simples d’uti­lisation que ce soit sur site ou hébergés dans le Cloud. Et c’est ce qui nous permet de conduire la transition vers le Cloud sans Bing bang et dans une logique de pérennisation des investis­sements. Un enjeu majeur pour les collectivités qui doivent se transformer dans un contexte de réduction des dépenses.

Un facteur clé pour accompagner l’inévitable transition vers le Cloud ?

C ’ e s t l’accompagnement sur-mesure depuis les prémices du projet jusqu’à sa finalité opérationnelle que plébiscitent les collectivités que nous accompagnons depuis plus de quinze ans.

Qu’en est-il de la sécurité ?

C’est un point capital. Nous avons investi plus de 10 millions d’euros pour garantir à nos clients de disposer d’infrastructures et d’un réseau de dernière génération, ultra sécurisé au travers de deux Datacenters situés en France et certifiés HDS1. Car la probléma­tique de la sécurité est, en paral­lèle à la GRC, le défi à venir.

La GRC : le nouvel enjeu des collectivités ?

Parfaitement. La GRC vient répondre à la double exigence des administrés de disposer, à l’instar de l’économie marchande, d’un accès aux services à tout moment et depuis n’importe quel support – voix, accueil, mail, réseaux sociaux, tchat -, tout en ayant l’assurance de pouvoir disposer d’un service qualitatif. Avec 85% de citoyens qui ont une approche multi canal2, l’enjeu est donc d’instaurer un guichet unique, plus simple, plus trans­versal et de gagner en efficience malgré un contexte très contraint financièrement.

Face à ce changement de paradigme, comment les accompagnez-vous ?

Nous leur permettons d’exter­naliser leurs infrastructures, d’automatiser les tâches sans valeur ajoutée, de coupler les solutions technologiques de gestion de l’ensemble des flux entrants avec leurs outils métiers et de bénéficier d’accès Très Haut Débit. Notre mission étant de leur permettre de se recentrer sur le service public attendu.

La GRC va-t-elle remettre l’agent au cœur du service ?

Parfaitement, puisqu’on va de plus en plus tendre vers l’auto­matisation des tâches de routine qui permettra de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée et ainsi renforcer la qualité de la relation humaine. Le défi va être de trouver le bon degré d’hybridation entre intelligence artificielle et êtres humains.

1 Hébergement des Données de Santé

2 Source Global compact Center 2016

Foliateam en chiffres

350 experts

11 agences en France

Titulaire du marché UGAP sur les solutions de téléphonie et de communications unifiées via Resadia dont Foliateam est fondateur-associé

52 millions d’euros de chiffre d’affaires

650 collectivités partenaires depuis 2002

17% du chiffre d’affaires provient du Secteur Public

