Des postes de fonctionnaires à temps non complet bientôt ouverts à tous

Réforme de la fonction publique

Publié le 08/10/2019 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Les emplois permanents avec un temps de travail inférieur à 17h30 hebdomadaires pourront bientôt être occupés tant par des fonctionnaires que par des contractuels, dans n'importe quelle collectivité. Le projet de décret était présenté mardi 9 octobre à des syndicats qui dénoncent l'organisation de la "libéralisation des postes de fonctionnaires" et de leur "flexi-précarité".

Chiffres-clés Ce mardi, la DGAFP a fourni ces données, issues des bilans sociaux 2015 : 253 036 agents étaient à temps non complet dont 156 615 fonctionnaires et 96 421 contractuels étaient recensés.

31 168 fonctionnaires à temps non complet (20 % du total) travaillaient pour moins de 17h30 (inférieure à 50% de la durée légale du temps de travail). Entre 17h30 jusqu'à moins de 28 heures : 61 000 fonctionnaires (40 %). A partir de 28h : 61 000 fonctionnaires (40 %).

pas de données sur les quotités pour les contractuels

Ce serait la mesure la plus dangereuse de la réforme de la fonction publique. L’alignement du régime des emplois permanents d’une quotité inférieure à 17h30 sur ceux de 17h30 et plus, combiné à l’élargissement du recours aux agents contractuels à temps non complet mènerait à la « libéralisation des postes de fonctionnaires » et à « flexi-précarité des titulaires », dénoncent des syndicats.

Au cours de la formation spécialisée du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) visant à présenter le projet de décret (à consulter en bas d’article), avant son passage en séance plénière le 16 octobre prochain, la Direction générale de l’administration de la fonction publique (DGAFP) aurait, en réponse, fait ...

