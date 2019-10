Une approche à 360° pour une GRC résolument efficiente

Publié le 08/10/2019 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Expert en SI et communication numérique, ce partenaire des collectivités les accompagne du conseil en stratégie de communication jusqu’à la dématérialisation des services. Focus avec Martin Fuma sur cette méthode globale gage de cohérence, d’appropriation en interne et d’efficacité pour les usagers.

L’approche globale : la signature de votre accompagnement?

Parfaitement puisque nous sommes aux côtés des collectivités depuis le lancement du projet, l’analyse du besoin, la rédaction du cahier des charges, le choix du prestataire jusqu’au déploiement. Être à la fois sur le volet communication numérique et le SI nous permet d’être conseil à toutes les étapes clés. Du sur mesure et une approche « artisanale » qui font notre griffe sur le marché.

Pourquoi prônez-vous une GRC partagée entre Communication, DSI et services métiers ?

Pour éviter un cloisonnement entre le site internet d’un côté et la GRC de l’autre, le tout géré par des personnes différentes et une logique ni satisfaisante en interne ni pour l’usager. Arriver à cette cohérence est capital et au coeur de notre approche à l’instar de notre intervention pour la ville de Nanterre sur un projet de GRC complexe, de la ville de Rochefort ou encore de la communauté d’ag­glomération CAP Atlantique qui a mutualisé sa GRC avec ses communes.

Qu’impose la collectivité en ligne 24h/24 et 7j/7 ?

Tout d’abord de se réinterroger sur ses processus de gestion de la demande, et souvent de les réorganiser en impliquant les services métiers. Ensuite, de se pencher sur la pertinence de ce que l’on demande à l’utili­sateur pour lui simplifier la démarche : la GRC oblige à transférer la complexité en interne. Enfin, d’interconnecter la GRC avec les autres progiciels métiers, les services proposés par l’État… Comme quoi la GRC ne se décrète pas, elle se construit sur mesure et à sa mesure.

