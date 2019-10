Cours en vidéo, exercices interactifs, quiz… une plateforme numérique complète l’enseignement dans les collèges

Education

Chiffres-clés En 2018-2019 : 1 982 comptes collégiens utilisés dans 9 collèges (50 % des effectifs), 10 342 sessions de travail.

En mettant en avant des initiatives constructives, porteuses d’espoirs et de solutions concrètes, « La Gazette des communes » s’associe, du 14 au 20 octobre 2019, à la 5e édition de « La France des solutions », initiée par Reporters d’espoirs.

[Ille-et-Vilaine 1,05 million d’hab.] Depuis la rentrée, une quinzaine de collèges d’Ille-et-Vilaine utilisent la plateforme numérique Réviser m@lin pour leurs élèves. Ils y trouvent des cours en vidéo, 100 000 exercices interactifs, 20 000 fiches de cours, des quiz. Aussi bien à domicile ou en classe que lors de l’aide aux devoirs. Proposé par le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le portail a d’abord été expérimenté dans trois collèges, en 2017-2018 : Les Chalais, à Rennes, Françoise-Dolto, à Pacé, et Saint-Joseph, à Pleine-Fougères. Durant l’année scolaire 2018-2019, neuf établissements l’ont utilisé.

Parcours en mode jeu

« Dans le cadre du plan numérique voté en 2016, il vise à compléter l’enseignement, notamment pour les révisions, explique Franck Pichot, vice-président du département, délégué à l’éducation et à la jeunesse. Attention ! La pédagogie reste le rôle de l’Education nationale, pas des élus ni des collectivités, mais on l’appuie. On sait que le niveau de diplôme sera crucial pour l’élève. »

Réviser m@lin a été développé par l’entreprise Educlever, avec des aspects ludiques et évolutifs, en lien avec 500 professeurs et l’Education nationale. L’offre, conforme au programme de cette dernière, va au-delà. Un élève peut suivre un parcours en mode jeu avec un avatar à créer, des points à gagner. Selon Franck Pichot, « cela permet de remobiliser certains élèves, notamment ceux en difficulté : ils y trouvent le bon format ou s’intéressent d’une autre façon aux matières classiques ». A l’utilisation, sans surprise, les maths arrivent en tête, suivies de la physique-chimie, puis du français.

Les enseignants peuvent apporter du contenu, notamment créer un parcours personnalisé pour un groupe, une classe. Autre intérêt, la plateforme mobilise les parents au cours de réunions avec les professeurs et les élèves. « C’est l’occasion de rassurer : non, l’outil n’est pas obligatoire, non, ce n’est pas le seul moyen d’apprentissage et non, il ne remplace pas les professeurs », note Franck Pichot.

Contribuer à l’excellence

Les référents « collèges » du département font connaître le dispositif aux établissements. Les enseignants bénéficient d’une heure d’accompagnement avec l’entreprise et les référents pour la prise en main de l’outil. Aujourd’hui, même si, selon certains conseillers principaux d’éducation, l’usage est loin d’être massif parmi les enseignants et si certaines fonctionnalités manquent de souplesse, « il est plus présent dans les classes, car certains professeurs s’en emparent », constate Franck Pichot. Le dispositif sera de fait évalué par un laboratoire d’éducation rennais. Selon l’élu, Réviser m@lin peut contribuer à l’excellence : « On est en tête de l’académie de Rennes, avec 94 % de réussite au brevet des collèges et on entend le rester. »

La plateforme se développera-t-elle dans d’autres établissements d’Ille-et-Vilaine, au nombre de 104 au total ? « Nous allons d’abord vers les collèges volontaires », répond Franck Pichot. En outre, une nouvelle version sera disponible fin 2019, plus intuitive, plus outillée et plus variée en termes d’exercices proposés. D’autres départements et quelques régions ont engagé des démarches semblables, dont l’Oise (ViaScola), le Calvados (E-tude), les Hauts-de-France (Léo)…

Contact : Solène Debos, cheffe de projet « numérique éducatif », 06.49.59.64.98.

« Chaque élève peut travailler à son rythme » Louise Hannigan-Giraud, professeure d’anglais au collège Les Chalais, à Rennes « Je participe à la plateforme Réviser m@lin car je souhaite que les élèves s’en servent pour renforcer leur apprentissage au collège. Cela permet à chacun de travailler en dehors du collège et à son rythme : moins vite… ou plus vite.

J’utilise aussi l’outil en classe pour que les élèves trouvent eux-mêmes un support sur une problématique, pour favoriser l’entraide, pour introduire une nouvelle notion ou en revoir une déjà étudiée. La plateforme sert également pour les différents dispositifs d’aide aux devoirs. Elle est, enfin, très utile pour les parents, puisqu’ils peuvent l’utiliser quand leur enfant a besoin d’un soutien sur des notions qu’ils ne maîtrisent pas. »

