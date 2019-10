Comment les collectivités envisagent l’après « loi mobilités »

Transports

Publié le 07/10/2019 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, A la une, actus experts technique, France

La Loi d'orientation sur les mobilités a quasiment fini son parcours parlementaire. Aussi, lors des 27e Rencontres nationales des transports publics (1-3 octobre), la tentation d'imaginer ce que sera la vie des collectivités après sa promulgation a été grande, tout comme voir ce qu'elles attendent vraiment de ce texte.

Deux ans qu’on attend la « loi mobilités ». Après le temps (long) de la concertation (1) et celui des débats parlementaires qui vont se terminer d’ici la fin de l’année (2), la loi d’orientation sur les mobilités (Lom) va bientôt devenir opérationnelle.

Son contenu ne devrait plus vraiment bouger, mais le travail n’est pas fini pour autant, puisqu’après la promulgation de la loi, il restera à paraître près d’une centaine de décrets et ordonnances (une quinzaine d’ordonnances et le reste de décrets) dans les 6 mois. « Ce travail continuera à se faire dans la co-construction avec tous les acteurs dont les autorités organisatrices, et les réunions vont bientôt commencer », a confirmé Marc Papinotti, directeur général des Infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) au ministère de la Transition écologique et solidaire, lors d’une plénière des Rencontres nationales des transports publics (RNTP, Nantes, 1-3 octobre). Et sachant que « le diable se cache dans les détails » de ces textes réglementaires, comme l’a rappelé Catherine Guillouard, PDG de la RATP, tous les acteurs concernés devront rester vigilants.

Un changement de concept

Lors de cette grand-messe des transports publics, la loi mobilités était sur toutes les lèvres. Présentée comme une nouvelle boîte à outils pour les collectivités, elle acte

