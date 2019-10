Fonction publique : êtes-vous pour un recours massif aux contractuels ?

Baromètre des territoriaux

Publié le 14/10/2019

Parce que votre opinion nous intéresse, La Gazette a constitué un panel de fonctionnaires territoriaux que nous interrogeons sur l'actualité des politiques publiques et du statut de la fonction publique. Cette semaine : êtes-vous favorable au relèvement du seuil des marchés publics ?

C’est un rejet en bloc de la mesure emblématique de la loi de transformation de la fonction publique (TFP) promulguée le 6 août. Les répondants à notre baromètre se prononcent à 80 % contre le recours massif aux contractuels. Une opposition qui se retrouve dans les mêmes proportions tant chez les catégories A, que chez les « B » et les « C ». Plus forte est la réticence dans les collectivités de plus de 100 000 habitants : 86 % des sondés qui y travaillent sont hostiles à cette volonté du gouvernement. Les projets de décrets qui seront présentés dans les semaines à venir vont préciser la pensée de l’exécutif. Déjà, s’agissant de la procédure de recrutement des contractuels sur emploi permanent, certains regrettent l’absence de la notion de priorité donnée aux candidats titulaires…

Références Etude réalisée par Infopro Digital études auprès d’un échantillon représentatif de notre lectorat, composé de 1 651 agents de la FPT, sur internet du 5 au 19 juillet 2019 (208 répondants).

