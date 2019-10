Conjoncture

État des lieux des finances locales en 2019

Publié le 07/10/2019 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances

Jürgen Fälchle / Adobe Stock

Le rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locale, publié sous la forme d’un prérapport en juin 2019, permet, comme chaque année, de dresser un panorama de la situation financière des collectivités locales. Leur santé financière continue de s’améliorer, marquée par une stabilisation globale des dotations de l’État, après quatre années de baisse et une contractualisation des dépenses des collectivités les plus importantes, qui consolident la progression de l’épargne et de l’investissement.

