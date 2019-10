Géographie du cinéma : bonnes et mauvaises nouvelles de l’année 2018

Cinéma

Publié le 07/10/2019 • Par Aurélie Dunouau • dans : Actualité Culture, France

Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a publié fin septembre sa traditionnelle « Géographie du cinéma ». Les données de l'année 2018 mettent au jour quelques signes d’évolution des salles rurales, alors que l’avancée des multiplexes continue.

2018 ne fut pas une année faste pour le cinéma en France. Certes la fréquentation des salles est demeurée élevée dans le pays le plus cinéphile d’Europe, en restant au-dessus des 200 millions d’entrées. Mais la baisse moyenne constatée de 4% est une première depuis 10 ans. Une baisse « conjoncturelle », selon Benoît Danard, directeur des études, des statistiques et de la prospective au CNC et auteur du rapport « Géographie du cinéma 2018 » qui l’impute à un creux estival entre canicule, coupe du monde de football, baisse des films américains. Il note d’ores et déjà, une « reprise de 5% en 2019 ».

Première baisse des salles Art et essai

Les premiers touchés par ce fléchissement : les 1200 cinémas classés Art et Essai qui représentent 60% des cinémas et un peu plus de 30% de la ...