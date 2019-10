Les nouvelles mesures applicables à la rentrée scolaire :

Dans l’enseignement du premier degré, l’une des mesures phares de la loi du

26 juillet 2019 pour une école de la confiance est l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire de 6 à 3 ans dès la rentrée 2019.

D’après l’étude d’impact qui accompagnait le texte, c’est à cet âge que l’enfant doit acquérir les compétences indispensables pour aborder l’apprentissage des fondamentaux à l’école : lire, écrire, compter et respecter autrui.

Si aujourd’hui, 97,5 % des enfants de 3 ans sont déjà scolarisés à l’école maternelle, le taux de scolarisation varie selon les territoires. Les départements d’outre-mer, comme la Guyane et Mayotte, ont les taux de scolarisation les plus faibles. Plus largement, ce taux masque une assiduité irrégulière des élèves durant la journée, notamment pour les élèves les plus jeunes.