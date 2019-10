Incendie à Rouen : le gouvernement rappelle les directives de sécurité

Risques majeurs

Une instruction du Gouvernement du 2 octobre 2019 revient sur les premières mesures à prendre à la suite de l’accident survenu dans l’entreprise Lubrizol le 26 septembre 2019.

Elle s’adresse aux préfets de zone de défense, de police, de région et de département et aux services déconcentrés placés sous leur autorité et précise les premiers points de vigilance sur lesquels ils doivent sensibiliser les exploitants des établissements Seveso seuil bas et seuil haut de leurs territoires, afin de s’assurer de leur bonne préparation en cas de survenue d’un accident sur leur site, dans l’attente d’éléments de compréhension plus détaillés de l’accident survenu à Rouen.

Les préfets doivent en particulier inviter les exploitants à prêter une attention particulière au caractère opérationnel des mesures de prévention, limitation et protection d’un accident, et notamment d’un incendie, et de leur demander de s’assurer à nouveau de la connaissance par tous leurs opérateurs des risques présentés par les installations et les attitudes à tenir en cas d’alerte.

L’instruction insiste également sur l’importance du partage de la connaissance des risques accidentels : les exploitants doivent disposer en temps réel d’une connaissance de la nature et des quantités de produits présents aux différents emplacements de leur site.

Il est précisé qu’une analyse des événements survenus à l’usine Lubrizol sera faite, et qu’il pourra alors être demandé à l’inspection des installations classées de conduire des vérifications des points ciblés de maîtrise des risques sur des familles d’installations Seveso.