Stratégie pauvreté : et maintenant une contractualisation avec les communes ?

Congrès de l’Unccas

Publié le 04/10/2019 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

La secrétaire d’Etat en charge de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, Christelle Dubos, a clôturé le congrès des centres communaux et intercommunaux de l’action sociale. Elle appelle de ses vœux une deuxième phase de contractualisation.

Alors que l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux de l’action sociale (Unccas) a été associée, depuis deux ans, à toutes les étapes de la préparation puis de la mise en place de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, la secrétaire d’Etat en charge du dossier, Christelle Dubos, a conclu le congrès 2019 de l’Unccas, ce vendredi 4 octobre.

Elle-même ancienne responsable de CCAS et créatrice d’un CIAS, Christelle Dubos a défendu ses centres avec conviction à la tribune. « Les CCAS et CIAS sont les échelons moteurs de la proximité » pour l’action sociale, a-t-elle affirmé. Et alors que pendant longtemps, au niveau national, les centres intercommunaux ont été défendus pour mutualiser et faire progressivement disparaître les centres communaux, la ...