[Webinaire] Télétravail : les pièges à éviter, à voir en replay

Publié le 07/10/2019 • Par La Rédaction • dans : France, Toute l'actu RH

La Gazette des communes a organisé un webinaire sur le télétravail et ses pièges. Peut-on surveiller que l'agent travaille réellement ? A quel profil correspond le télétravail ? Lesquels n'y sont pas adaptés ? A quoi doit-on veiller en termes d’équipements ? Les témoignages et avis d'Aline Ridet, adjointe à la DGA Ressources humaines de la région Île-de-France, Mathilde Icard, DGS du centre de gestion du Nord et Lyndia Desnoues, DGS de Viry-Chatillon à visionner en replay.

