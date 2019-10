Gratuité des transports : une étude du Gart passe au crible 7 réseaux

Transports

Publié le 04/10/2019 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Le Gart a présenté à l'occasion des Rencontres nationales des transports publics, qui se sont tenues à Nantes du 1er au 3 octobre, son étude sur la gratuité des transports. A partir de l'étude poussée de 7 des 29 réseaux gratuits, elle dresse un constat des impacts positifs ou négatifs de ce choix de tarification.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Cela fait des années que l’on parle de la gratuité des transports publics… et des années que le Gart (groupement des autorités responsables des transports) y est opposé, lui préférant le dispositif de la tarification sociale et solidaire, qui permet d’adapter le tarif au niveau de revenus des usagers. Cependant, sentant parmi ses membres adhérents monter cette question, notamment à l’approche des élections municipales de 2020, l’association a lancé une étude afin d’« objectiver le débat ». Elle a été menée par les services du Gart en collaboration avec les cabinets d’études Iter et Adexel.

7 réseaux gratuits passés à la loupe

Ce travail d’analyse s’est donc penché plus précisément sur 7 réseaux (Aubagne, Bernay, Châteauroux, Dunkerque, Libourne, Neuves-Maisons, Niort) des 29 ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne