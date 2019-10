Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 28 septembre au 4 octobre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Le compte n’est pas (encore) bon – 45 milliards. C’est le montant, en euros, dépensés par les Français (ménages, collectivités, entreprises…) en 2018 pour maîtriser le réchauffement climatique. Ce chiffre provient d’une étude réalisée par l’Ademe et l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) citée par Le Journal de l’environnement. Les dépenses concernent essentiellement le bâtiment (4 milliards pour la rénovation), les énergies renouvelables (5,4 milliards) ou la mobilité durable (5,8 milliards). Si ces investissements représentent une hausse de 4,5%, ils sont cependant jugés « insuffisants » par les auteurs de l’étude. Il faudrait notamment en faire plus dans la rénovation des logements, les véhicules bas carbone, les énergies renouvelables, les transports en commun ou les aménagements cyclables [lire aussi notre article].

Consigne – En marge des débats autour de la consigne pour les bouteilles en plastique, Actu Environnement a rencontré Bertrand Bohain, délégué général du Cercle national du recyclage [lire aussi notre article]. Selon lui, ce système « dupliquera un système qui existe déjà ». Et d’insister : « On va créer deux dispositifs parallèles concurrents » avec, d’une part, le circuit de la consigne et, d’autre part, la collecte et le recyclage des autres produits en plastique. Selon lui, collecter 90% des bouteilles en 2029 (comme l’impose l’Union européenne) ne passe pas nécessairement par la consigne puisque le service public déchets collecte déjà entre 70 à 75% des bouteilles plastique. Il faudrait donc surtout optimiser ce qui est déjà mis en place.

Chantier plombé – Alors que le chantier de rénovation de la gare d’Austerlitz est arrêté, Le Monde fait le point. L’article rappelle ainsi que les travaux ont été stoppés quand l’entreprise chargée de déplomber la charpente métallique a découvert des taux de plomb jusqu’à 40 fois supérieurs à la normale. Si la SNCF met la pression pour que l’entreprise reprenne le chantier, celle-ci met en avant le danger qu’il représente pour la santé de ses employés, ainsi que celle des salariés d’entreprises voisines, des commerçants et des voyageurs. SNCF Gares et Connexions assure pourtant avoir pris toutes les dispositions pour garantir la sécurité des personnes et des biens.

De la suie dans les idées – L’incendie de l’usine Mubrizol à Rouen [lire aussi notre article] a provoqué de nombreuses réactions et suscité beaucoup de désinformations. Parmi ces dernières figurent les images – impressionnantes – d’une eau noire coulant du robinet. Le service fact-checking de l’AFP a démonté cette fake news en se rapprochant de Rouen métropole et de l’agence régionale de la santé qui expliquent que l’eau noire n’a rien à voir avec l’incendie et les rejets de produits polluants. Une des thèses avancées serait l’obsolescence de la tuyauterie.

Trottinettes réglementées – Comme le rapportent Les Echos, la mairie de Marseille n’a pas attendu l’entrée en vigueur de la loi Mobilités pour organiser l’activité des trottinettes en free-floating [lire aussi notre article]. Après un appel à candidatures, trois entreprises ont été retenues. Elles pourront opérer à partir du 21 octobre. Retenues pour une durée d’un an (renouvelable deux fois), elles ont été choisies sur des critères de préservation de l’espace public, de la qualité de service et de la relation avec les équipes municipales. Et elles devront payer une redevance d’occupation de l’espace public.

Ouverture à la concurrence – A partir de janvier prochain, les régions auront le droit d’organiser des appels d’offres pour concurrencer la SNCF dans l’exploitation de certaines lignes régionales. Ce qui provoque des débats localement, notamment dans les Hauts-de-France. Selon la CGT SNCF, citée par 20 Minutes, l’ouverture à la concurrence entraînera une baisse de la sécurité et de la qualité des services. Des arguments réfutés par la Fnaut, qui rappelle que la SNCF aura toujours la charge de la sécurité et que, en Allemagne, la concurrence aurait au contraire amélioré la qualité de service.

Déserts – A l’occasion des Rencontres nationales du transport public, qui se sont déroulées cette semaine à Nantes, un article des Echos s’est penché sur le thème de cette 27e édition, « La mobilité pour tous ». En se basant sur des chiffres fournis par le Groupement des autorités responsables de transport (Gart) et l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP), il révèle ainsi que « 40% de la population française vit dans des zones désertées par les transports publics ».

Gardes champêtres – Interventions liées à la chasse et à la circulation routière, protéger les cultures et l’environnement, surveillance et protection de la biodiversité… France 3 célèbre les 30 ans de la Brigade verte en présentant les actions et le bilan de ces agents gardes champêtres intercommunaux en Alsace et en Moselle.

Et aussi…

