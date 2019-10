« La loi Fonction publique apporte des dispositions concrètes pour l’agent comme pour l’employeur »

DRH

Publié le 04/10/2019 • Par Bénédicte Rallu Louis Gohin • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

De la concertation, voilà ce que demande pour les textes d'application de la loi « TFP » Johan Theuret, président de l'Association nationale des DRH des grandes collectivités, qui organise le colloque « La prospective RH », le 11 octobre à Paris.

Chiffres-clés Colloque du 11 octobre 2019 : La prospective RH, anticiper les évolutions du service public

Que retenez-vous de la loi de transformation de la fonction publique (loi « TFP ») ?

Ce n’est pas la grande réforme que nous aurions espérée et qui nous avait été annoncée. Elle contient néanmoins des avancées très importantes. Les parlementaires lui ont, en particulier, apporté un enrichissement énorme. Elle apporte des dispositions concrètes, pour l’agent comme pour l’employeur, et facilite la vie des praticiens RH. Il nous reste à l’approprier.

Grâce à la réforme des CHSCT et CT, le dialogue social, trop souvent cantonné à une question individuelle, prendra une dimension beaucoup plus stratégique et politique. L’évolution des CAP représente de plus un allègement et une simplification considérables.

Il manque toute une partie sur les voies d’accès à la fonction ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier