Les centres d’action social font leur congrès avec les municipales en ligne de mire

Congrès de l’Unccas

Publié le 03/10/2019 • Par Catherine Maisonneuve Isabelle Raynaud • dans : France

Le congrès de l'union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale s'est ouvert ce 3 octobre à Amiens avec pour thème 'Dernière ligne droite avant les municipales 2020".

« Dans quelques mois, certains rendront le flambeau, volontairement ou non, d’autres poursuivront. » La présidente de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux de l’action sociale (Unccas) ne pouvait commencer son discours d’ouverture du congrès, ce 3 octobre, sans rappeler l’échéance électorale de mars 2020.

« Il y a 6 ans, certains disaient que les CCAS ne servaient à rien », rappelle Joëlle Martinaux, la présidente de l’Unccas, dont le mandat s’achève, aussi bien dans l’association qu’à Nice, où elle n’est plus adjointe depuis qu’elle a annoncé qu’elle se présenterait sur la liste LREM et plus LR. Avec la loi NOTRe, les centres communaux ont effectivement été chahutés, l’obligation d’avoir un CCAS dans les communes de moins de 1500 habitants ...

