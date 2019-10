La sphère du design de politiques publiques en pleine introspection

Innovation publique

Publié le 03/10/2019 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Une centaine de participants, designers, sociologues, architectes, agents travaillant dans des ministères, des collectivités ou des labs, s’est réuni à la DITP à Paris jeudi 3 octobre, pour répondre à l’appel de la 27e Région et de la Cité du Design.

Innovation - recherche et développement

L’objectif de cette journée organisée par la 27e Région et la Cité du design est de dresser un bilan de la communauté professionnelle œuvrant dans le champ du design de politiques publiques, et de formuler des propositions en vue des Assises du Design, portées par le ministère de la Culture et de l’Economie.

Cet état des lieux, portant aussi bien sur la mesure des effets tangibles de ces méthodes appliquées à l’action publique, et l’évolution du secteur et des formations, doit aussi permettre à cette communauté de dessiner la vision qu’elle souhaite défendre pour les 5 à 10 prochaines années.

La 27e Région, acteur emblématique sur ce secteur, qui en est à son onzième anniversaire, a proposé un état des lieux, auquel les participants ont pu réagir, suivi de divers ateliers. Lors de cette ...

