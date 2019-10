Financements

Fonds européens : difficiles d’accès mais pas sous-utilisés

Publié le 03/10/2019 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, Europe, Régions

Dossiers complexes à monter, subventions longues à percevoir, les fonds européens ne sont, cependant, pas sous-utilisés en France. Les sénateurs pointent du doigt un transfert de compétence aux régions sans transfert de moyens et réclament pragmatisme, simplification.… et mobilisation des départements et intercommunalités !

