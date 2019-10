Vers l’autoconsommation électrique des GSA et industries avec Triangle Horizon !

Publié le 03/10/2019 • Par Cécile Nivon Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

À l’heure où les industriels, grandes surfaces alimentaires et collectivités sont incités à produire leur propre électricité «verte», Triangle Horizon leur propose la réalisation, clé en main, d’ombrières photovoltaïques de parking. L’objectif ? S’engager « visiblement » dans la transition énergétique et consommer l’électricité produite !

Triangle Horizon, la filiale spécialisée dans les domaines de la construction métallique et du photovoltaïque du Groupe « Le Triangle », a déjà installé plus de 100 MWc d’ombrières photovoltaïques sur 600 000 m2 de parking chez les industriels et les grands acteurs GSA. À la fois développeur, constructeur et installateur de centrales photovoltaïques, ils ont la capacité de couvrir toutes les étapes d’un projet d’ombrières de parking photovoltaïques de A à Z. Depuis le bureau d’études jusqu’au raccordement électrique et la maintenance des équipements en passant par la fabrication des structures métalliques dans ses usines. N’étant pas dépendants de sous-traitants, contrairement à la plupart des autres intervenants du secteur, cela leur permet d’avoir une meilleure maîtrise du chantier, de la qualité de la prestation et des délais à respecter, mais aussi de proposer un prix plus abordable grâce à la suppression des intermédiaires. Triangle Horizon s’occupe en effet de tout. Ses ingénieurs et spécialistes trouvent les solutions adaptées aux exigences de chaque projet pour obtenir une réalisation sûre et durable. Celle-ci pourra être amortie en huit à douze ans. Le retour sur investissement dépendra alors de plusieurs facteurs : l’ensoleillement, l’orientation etc.

Développement durable et confort

Les ombrières sont conçues pour être les plus esthétiques possible et apporter un réel confort en protégeant personnes et véhicules de la pluie et du soleil sur les aires de stationnement. Ces atouts ne laissent pas la clientèle insensible puisque les magasins équipés de ces ombrières de nouvelle génération – efficaces en matière de protection et respectueuses de l’environnement – ont constaté une nette augmentation de leur fréquentation ! Ces installations munies de centrales photovoltaïques intéressent aussi les industriels désireux d’intégrer à leur stratégie RSE des engagements d’économie circulaire et de lutte contre le changement climatique.

Dix ans d’expérience dans le photovoltaïque et l’aménagement des GSA

Fort d’un savoir-faire dans la construction métallique (depuis plus de 25 ans), le Groupe Triangle s’est dirigé vers le secteur passionnant du photovoltaïque en 2009 et installe également des champs solaires (+de 100 MWc installés à ce jour). C’est aussi de par son expertise de l’ameublement des GSA, par une autre filiale du groupe, « Triangle Mobilier », que Triangle Horizon connait et maîtrise les solutions pour la grande distribution. Ces grandes enseignes ont une importante consommation d’électricité, 6 à 7 jours par semaine et surtout en journée, pour alimenter les meubles réfrigérés, la climatisation, l’informatique, l’éclairage, etc. Les ombrières de parking permettent de prendre en charge entre 15% et 25% de cette consommation pour alléger les factures énergétiques à long terme.

L’optimisation au maximum du processus de production de la structure permet également aux équipes de Triangle Horizon de proposer le prix le plus performant possible. Par leur vision du chantier et l’expérience du terrain, ils savent tout de suite proposer la meilleure offre en allant sur le site, celle qui optimisera le plus la construction pour répondre au mieux à son amortissement financier. L’électricité produite par les ombrières pourra être consommée sur place ou injectée dans le réseau selon le profil de consommation.