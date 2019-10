Lutte contre la pauvreté : le point sur la stratégie pour fin 2019

Lutte contre l'exclusion

Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, une instruction vient préciser le cadre de fin de gestion 2019 de la contractualisation entre l’Etat et les collectivités territoriales et les priorités d’action.

Trois points importants ressortent de cette instruction.

L’ensemble des départements signataires d’une convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi recevront dès 2019 des crédits complémentaires : une enveloppe augmentée d’environ 20 % pour soutenir leurs actions en faveur des jeunes sortants de l’Aide sociale à l’Enfance (ASE).

La matrice d’indicateurs sur laquelle les collectivités signataires d’une convention s’engagent est simplifiée.

En plus de la contractualisation, dès 2019, des marges de manœuvre supplémentaires seront données aux territoires, portées par les hauts-commissaires à la lutte contre la pauvreté. En 2019, près de 4 M€ seront confiés aux hauts-commissaires pour financer des projets, et parmi cette somme, une enveloppe de 1,7M€ sera déléguée de manière forfaitaire aux hauts-commissaires qu’ils répartiront en fonction des besoins chiffrés qui seront établis et documentés en lien avec les départements concernés.