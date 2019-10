Les députés inquiets de la réorganisation des trésoreries

BERCY

Publié le 03/10/2019 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Des représentants de la Direction générale des finances publiques étaient auditionnés hier par la commission des finances de l'Assemblée nationale sur trois points : les partenariats entre collectivités et leur direction départementale des Finances publiques (DDFiP) sur les bases fiscales, la réforme des valeurs locatives et la présence du fisc dans les territoires.

A la question de Jean-René Cazeneuve, député LREM et président de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée Nationale de savoir s’il fallait donner crédit aux articles de presse et observateurs, particulièrement en Isère, accusant des hausses des valeurs locatives et donc de la taxe foncière pour compenser la disparition de la taxe d’habitation, Antoine Magnant, Directeur général de la DGFiP s’est montré catégorique : « Les travaux annuels de révision des valeurs locatives n’ont rien à voir avec la réforme des valeur locatives à venir . Ils sont réalisés, car c’est la loi. Sur les 50 millions de locaux existants taxés aux impôts directs locaux, 130 000 sont révisés annuellement ».

Révision habituelle des valeurs locatives

Selon le directeur ...