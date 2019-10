Territoires d’industrie : dans le Val de Lorraine, les EPCI s’unissent pour l’emploi

Développement économique

Publié le 04/10/2019 • Par Louis Gohin • dans : Dossiers d'actualité, France

Pour favoriser le recrutement local, les intercommunalités mutualisent leurs moyens pour accompagner les demandeurs d’emploi et aider les entreprises à mieux coordonner leurs services RH. C’est une étape de plus dans la coopération entre EPCI, historiquement forte dans ce bassin industriel.

Agir pour l’emploi, c’est aussi partager les informations. Les quatre intercommunalités du Pôle d’équilibre territorial (PETR) Val de Lorraine, l’un des 144 « territoires d’industrie » identifiés par le gouvernement, mettent en commun leurs efforts pour aider les entreprises, notamment pour le recrutement.

« Une vision stratégique plus large »

Un PETR est une structure administrative légère qui permet de coordonner des projets communs entre EPCI ruraux et urbains ou péri-urbains. Le Val de Lorraine a été fondé en 2015 avec quatre communautés de communes de la périphérie de Nancy : les bassins péri-urbains de Pompey et de Pont-à-Mousson ainsi que les EPCI ruraux Pays du Sel et du Vermois et, d’autre part, Moselle et Madon. Le PETR est présidé à tour de rôle par les présidents des EPCI qui le ...

